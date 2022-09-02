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    Увеличить штрафы за ненадлежащий контроль за домашними животными предлагают в РК

    2 Сентября 2022, 15:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением случаев ДТП с участием скота в Казахстане предлагают увеличить штрафы за ненадлежащий контроль за домашними животными до 100 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такое предложение озвучил на брифинге заместитель председателя правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Серик Айдос.

    «Совместно с полицией на постоянной основе проводятся встречи с представителями местных исполнительных органов и жителями населенных пунктов по вопросам недопущения выпаса скота вдоль автомобильных дорог, составляются совместные протоколы, раздаются памятки», - сказал он.

    Было отмечено, что на сегодня в Кодексе «Об административном правонарушении» предусмотрена ответственность хозяев домашних животных за ненадлежащее содержание скота: в случае обнаружения животных на проезжей части выносится предупреждение, либо штраф 3 МРП; в случае совершения ДТП с участием домашних животных предусмотрен штраф 10 МРП.

    «Учитывая сложившиеся обстоятельства, предлагается увеличить штрафы по ненадлежащему контролю за домашними животными до 100 МРП», - подчеркнул Серик Айдос.

    Он также напомнил, что по всем вопросам повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения пользователи трасс могут обратиться в единый круглосуточный call-центр по короткому номеру 1403. Данный колл-центр является эффективным в установлении и усилении обратной связи с пользователями автодорог республиканского значения. Только за текущие девять месяцев операторами call-центра было обработано около 150 тыс. звонков.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала прошлого и за три месяца этого года произошло более 120 ДТП с участием домашнего скота. В результате 33 человека погибли.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП Происшествия Дороги Животные
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