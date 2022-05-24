Увеличить штрафы за игнорирование правил передвижения на железной дороге могут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ужесточить наказание за игнорирование правил передвижения на железной дороге могут в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор по безопасности филиала АО НК «КТЖ» - «Дирекция магистральные сети» Бахытбек Алдажаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В большинстве случаев пешеходы передвигаются по опасным участкам, не используя мосты и специально обозначенные полосы для перехода через железнодорожные пути. Вследствие этого происходят трагические события. Компания инициировала внесение изменений в Административный кодекс в части увеличения штрафов за проезд или проход в неустановленном месте железной дороги, выпас скота на железнодорожной полосе и иные нарушения правил. Эти предложения внесены на рассмотрение Министерства юстиции. Мы считаем, что эти шаги будут способствовать тому, чтобы население не нарушало правила», - сказал Б. Алдажаров.

По его словам, в этом году на железной дороге оштрафовано 22 человека.

«Сейчас штраф составляет 3 МРП. По нашему предложению предусмотрено повышение штрафа за нарушение правил до 30 МРП. В Минюсте по-прежнему прорабатываются вопросы, связанные с этой инициативой», - сообщил Б. Алдажаров.

Он также проинформировал о детских шалостях, которые могут привести к трагическим последствиям на железной дороге.

«Бывают случаи, когда дети превращают железнодорожную дорогу в игровую площадку. Они часто заваливают камнями или другими предметами рельсы. Из-за этого машинистам приходится резко останавливать поезд. В случае экстренной остановки поездов, пассажиры могут упасть и получить травмы», - добавил Б. Алдажаров.