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    Увеличить штрафы за игнорирование правил передвижения на железной дороге могут в РК

    24 Мая 2022, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ужесточить наказание за игнорирование правил передвижения на железной дороге могут в Казахстане. Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор по безопасности филиала АО НК «КТЖ» - «Дирекция магистральные сети» Бахытбек Алдажаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В большинстве случаев пешеходы передвигаются по опасным участкам, не используя мосты и специально обозначенные полосы для перехода через железнодорожные пути. Вследствие этого происходят трагические события. Компания инициировала внесение изменений в Административный кодекс в части увеличения штрафов за проезд или проход в неустановленном месте железной дороги, выпас скота на железнодорожной полосе и иные нарушения правил. Эти предложения внесены на рассмотрение Министерства юстиции. Мы считаем, что эти шаги будут способствовать тому, чтобы население не нарушало правила», - сказал Б. Алдажаров.

    По его словам, в этом году на железной дороге оштрафовано 22 человека.

    «Сейчас штраф составляет 3 МРП. По нашему предложению предусмотрено повышение штрафа за нарушение правил до 30 МРП. В Минюсте по-прежнему прорабатываются вопросы, связанные с этой инициативой», - сообщил Б. Алдажаров.

    Он также проинформировал о детских шалостях, которые могут привести к трагическим последствиям на железной дороге.

    «Бывают случаи, когда дети превращают железнодорожную дорогу в игровую площадку. Они часто заваливают камнями или другими предметами рельсы. Из-за этого машинистам приходится резко останавливать поезд. В случае экстренной остановки поездов, пассажиры могут упасть и получить травмы», - добавил Б. Алдажаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КТЖ Транспорт Безопасность Общество
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