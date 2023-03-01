Увеличить посевные площади гречихи и овощей предложил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что нужно значительно увеличить посевные площади социально значимых культур и за счет полученного урожая осенью влиять на стоимость этой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата рассматривали вопрос подготовки к весенне-полевым работам. Одним из выступающих был аким Тимирязевского района Ерлан Жаров. Глава региона обратил внимание на то, что в прошлом году в регионе получили низкий урожай гречихи, мало собрали картофеля и на нынешнюю посевную плановые показатели занижают.

А.Сапаров подчеркнул, что в этом году по области посевные площади гречихи необходимо увеличить в три раза, овощей – в два.

«Нас волнуют социально значимые культуры. Как хотим влиять на цену осенью? Чем больше будет производство, только тогда можно повлиять на ценообразование. Иначе никак. Ходить со статистикой и уговаривать цены снижать – от этого народу не легче. Мы должны провести большую работу. В три раза больше гречихи, в два - овощей. Тогда народ почувствует. Сельхозтоваропроизводители занимаются зерновыми, масличными, кормовыми. Остальными культурами, овощами, картофелеводством не занимаются. Не надо просто докладывать. Надо работать», - подчеркнул А.Сапаров.

Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев заверил, что посевы увеличат и со всеми районами работу проведут.



