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    Увеличить посевные площади гречихи и овощей предложил аким СКО

    1 Марта 2023, 09:32

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что нужно значительно увеличить посевные площади социально значимых культур и за счет полученного урожая осенью влиять на стоимость этой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата рассматривали вопрос подготовки к весенне-полевым работам. Одним из выступающих был аким Тимирязевского района Ерлан Жаров. Глава региона обратил внимание на то, что в прошлом году в регионе получили низкий урожай гречихи, мало собрали картофеля и на нынешнюю посевную плановые показатели занижают.

    А.Сапаров подчеркнул, что в этом году по области посевные площади гречихи необходимо увеличить в три раза, овощей – в два.

    «Нас волнуют социально значимые культуры. Как хотим влиять на цену осенью? Чем больше будет производство, только тогда можно повлиять на ценообразование. Иначе никак. Ходить со статистикой и уговаривать цены снижать – от этого народу не легче. Мы должны провести большую работу. В три раза больше гречихи, в два - овощей. Тогда народ почувствует. Сельхозтоваропроизводители занимаются зерновыми, масличными, кормовыми. Остальными культурами, овощами, картофелеводством не занимаются. Не надо просто докладывать. Надо работать», - подчеркнул А.Сапаров.

    Руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев заверил, что посевы увеличат и со всеми районами работу проведут.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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