Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Увеличить охват видеонаблюдением в Алматы поручил Глава государства

    16 Ноября 2022, 10:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы необходимо установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

    «Развитие системы видеонаблюдения тоже важная работа. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением. Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города. Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию. Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - сказал Президент.
    Президент Казахстана Алматы Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти половину преступлений в Жамбылской области совершает молодежь
    Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
    Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
    Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Новости партнеров