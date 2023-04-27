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    Увеличить квоту экспорта кызылординской нефти предложил сенатор Рустемов

    27 Апреля 2023, 17:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената РК Руслан Рустемов предложил увеличить квоту экспорта нефти, добываемой в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации парламентария, нефтедобывающие компании Кызылординской области реализуют 80% произведенных нефтепродуктов на внутренний рынок, и лишь 20% уходит на экспорт. При этом стоимость барреля нефти на внутреннем рынке в 2,5 раза ниже мировых цен. А значит, нефтяники недополучают значительные суммы.

    «С 2017 года Минэнерго придерживается позиции, что вопрос увеличения квоты экспорта нефти технически возможен только после запуска проекта реверса «Кенкияк-Атырау». Этот проект должен был снизить нагрузку по поставкам нефти на внутренний рынок с 80% до 50% для недропользователей Кызылординской области», - сказал Руслан Рустемов на заседании Сената, озвучивая депзапрос.

    Однако, несмотря на то, что указанный реверс не был реализован в 2021 году, в Минэнерго говорят, что возможности увеличения квоты нет, в связи с истощением запасов нефти в Кызылординской области.

    «Положительный итог рассмотрения этого вопроса со стороны Правительства, позволит решить ряд насущных социальных проблем Кызылординской области», - считает сенатор.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Кызылординская область Сенат Нефть
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