Увеличить квоту экспорта кызылординской нефти предложил сенатор Рустемов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената РК Руслан Рустемов предложил увеличить квоту экспорта нефти, добываемой в Кызылординской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации парламентария, нефтедобывающие компании Кызылординской области реализуют 80% произведенных нефтепродуктов на внутренний рынок, и лишь 20% уходит на экспорт. При этом стоимость барреля нефти на внутреннем рынке в 2,5 раза ниже мировых цен. А значит, нефтяники недополучают значительные суммы.

«С 2017 года Минэнерго придерживается позиции, что вопрос увеличения квоты экспорта нефти технически возможен только после запуска проекта реверса «Кенкияк-Атырау». Этот проект должен был снизить нагрузку по поставкам нефти на внутренний рынок с 80% до 50% для недропользователей Кызылординской области», - сказал Руслан Рустемов на заседании Сената, озвучивая депзапрос.

Однако, несмотря на то, что указанный реверс не был реализован в 2021 году, в Минэнерго говорят, что возможности увеличения квоты нет, в связи с истощением запасов нефти в Кызылординской области.

«Положительный итог рассмотрения этого вопроса со стороны Правительства, позволит решить ряд насущных социальных проблем Кызылординской области», - считает сенатор.



