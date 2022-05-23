Увеличить количество молочно-товарных ферм планируют в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков ознакомился с ходом посевных работ в ряде крестьянских хозяйств Павлодарского района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В этом году посевная площадь в Павлодарском районе на тридцать процентов больше, чем в прошедшем. Район является лидером по объему орошаемых площадей. Глава крестьянского хозяйства «Асхат» Кадырбек Нурпеисов сообщил, что на эти цели приобрели дождевальную машину длиной более одного километра. Аграрии планируют собрать около пятидесяти центнеров овощей с гектара. Крестьянское хозяйство заключило контракт с корпорацией «PepsiCo» на поставку картофеля для производства чипсов. Около 30 процентов урожая картофеля фермеры будут отправлять на экспорт, но основная его часть пойдет на удовлетворение внутреннего спроса. Вместе с тем, хозяйство планирует построить овощехранилище на десять тысяч тонн продукции.

«Наша область - самый передовой регион по количеству современных овощехранилищ, - сказал Абылкаир Скаков. - Общая емкость всех хранилищ составляет около 450 тысяч тонн и с каждым годом этот показатель растет».

В КХ «Радуга» применяют капельное орошение. На восьмидесяти пяти гектарах орошаемой пашни выращивается морковь. Она уже взошла и после 20-го июля здесь ждут первый урожай. Все виды овощей борщевой группы высажены на полях КХ «Родник».

Как отметил глава региона, в хозяйстве эффективно диверсифицированы посевные площади: по восемьдесят гектаров засеяли картофель и морковь, 16 гектаров отданы капусте и еще 12 гектаров - свекле.

Абылкаир Скаков подчеркнул, что такой подход поможет обеспечить павлодарцев овощами по доступной цене.

Далее аким области посетил строительную площадку крестьянского хозяйства «Андас» - одного из крупнейших сельхозтоваропроизводителей не только области, но всей страны. Здесь возводится молочно-товарная ферма на 1200 дойных коров.

«Это очень хорошая инициатива, которую необходимо завершить в планируемые сроки, - сказал Абылкаир Скаков. - Всего по области тридцать шесть молочно-товарных ферм, из которых 13 были построены в 2020-2021 годах. В следующие два года планируем запустить еще восемь МТФ. Это позволит создать сотни новых рабочих мест. Самое главное, что мы обеспечим наши молокоперерабатывающие предприятия качественным сырьем».

Кроме того, в планах хозяйства строительство современного овощехранилища, зернового комплекса и расширение орошаемого участка. КХ «Андас» является лидером в области по наличию собственных овощехранилищ. На сегодняшний день общая емкость хранилищ составляет сорок пять тысяч тонн.

В завершение Абылкаир Скаков побывал на полях ТОО «Набережное». Глава региона встретился с опытным агрономом Николаем Стрельбой. В беседе с консультантом хозяйства речь зашла об уровне научного сопровождения, а также состояния семенного фонда региона.

Николай Стрельба поделился планами превращения ТОО «Набережное» в элитное семеноводческое хозяйство с использованием лучших казахстанских и российских сортов пшеницы. Сейчас этими семенами засеяли десять гектаров опытных участков. Фермер планирует проводить летом экскурсии по обмену опытом для аграриев области. А. Скаков поддержал эту идею и поручил оказать всемерное содействие реализации этой инициативы.