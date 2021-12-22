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    Увеличение объема производства нефтегазохимической продукции прогнозируют в Минэнерго РК

    22 Декабря 2021, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции в Казахстане ожидается на уровне 190 тысяч тонн. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2021 года объем производства нефтегазохимической продукции ожидается на уровне 190 тысяч тонн, снижение объема производства связан с внеплановыми остановами ТОО «АНПЗ», - сказал на заседании Правительства министр энергетики.

    Согласно планам ведомства, ожидается увеличение объема производства нефтегазохимической продукции к 2025 году до 2 млн тонн, а к 2030 году до 3,4 млн тонн.

    Ранее сообщалось, что ускоренные темпы газификации позволят обеспечить газом около 11 млн человек к 2025 году в Казахстане.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Промышленность Нефть Минэнерго РК
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