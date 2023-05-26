Увеличение количества ДТП ожидается в летний период

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С каждым годом в Казахстане увеличивается международный транзит автотранспорта, что создает нагрузку на контроль за соблюдением ПДД. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот сейчас начинается лето, очень много к нам приезжать будут на отдых из-за рубежа и много очень наших граждан будет ездить на курорты. Соответственно, уже сейчас мы прогнозируем, что будет всплеск аварийности. Каждое резонансное ДТП является предметом пристального обсуждения», - сказал Игорь Лепеха.

Он также подчеркнул, что только полицейскими методами решить этот вопрос невозможно.

«Ну, во-первых, нас не так уж много, у нас огромная страна – протяженность дорог большая, и на каждый километр дорог полицейского не поставишь. Ну и потом рычагов у нас достаточно немного, надо признать. Вы знаете, мы запретили нашим полицейским беспричинную остановку транспортных средств. Останавливаем только при определенных случаях, нарушении правил дорожного движения. Поэтому мы здесь очень серьезные резервы видим в цифровизации всех процессов контроля за дорожным движением, определенные положительные шаги у нас сделаны. В областных центрах более половины нарушений ПДД уже выявляются автоматическими средствами фиксации», - добавил Игорь Лепеха.



