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    Увеличение ассортимента казахстанского экспорта в Россию отметил Президент РК

    28 Ноября 2022, 17:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Между Казахстаном и Россией растет товарооборот. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения, практически 24,5 млрд долларов США. Итоги первых девяти месяцев текущего года показывают рост товарооборота на пять процентов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию.

    «По сравнению с прошлым годом, количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза. Это из Алматы, в качестве примера, а из Астаны в пять раз. Значительно активизировалась приграничная торговля. К примеру, поставки в Россию из Актюбинской области увеличились на 48%, из Павлодарской области - на 36%», - уточнил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика Россия
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