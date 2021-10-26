Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    Увековечить память Абая в Ашхабаде предложил Президент Туркменистана

    26 Октября 2021, 19:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил увековечить память великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    По мнению туркменского лидера, скульптура Абая будет символизировать высоконравственные духовные ориентиры двух народов, а также развитие дружбы и сотрудничества между нашими странами.

    Глава Казахстана выразил искреннюю признательность за это решение.

    «Наш Абай будет увековечен на священной туркменской земле. Это, безусловно, хорошая новость для всего казахского народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туркменистан Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков