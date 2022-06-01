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    Уважение к Родине начинается с уважения к госсимволам – Ерлан Карин

    1 Июня 2022, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит международная научная конференция «Символы государственности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр культуры и спорта РК Нуркиса Дауешов зачитал поздравительное письмо от Государственного секретаря РК Ерлана Карина.

    «В этом году исполняется 30 лет со дня принятия государственных символов. Истинное уважение к Родине начинается с уважения к государственным символам. Государственные символы являются главными символами страны, суверенитета, важнейшим инструментом для поднятия национального духа, укрепления общественного согласия, а также патриотического воспитания. Наш голубой флаг в небе, герб – в самом видном месте, звуки нашего гимна свидетельствуют о высоком престиже государства, единстве и процветании народа», - процитировал вице-министр Ерлана Карина.

    Госсекретарь отметил, что ученым следует провести фундаментальные исследования по вопросам эффективного продвижения государственных символов и разработки новых методов патриотического воспитания.

    Ежегодно 4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Именно в этот день в 1992 году были впервые утверждены новые государственные символы независимой республики – герб, флаг и гимн.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анеля Касымова

    Патриотизм Общество Ерлан Карин
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