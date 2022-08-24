Уважение и взаимный учет интересов - дипломатическим отношениям РК и Армении 30 лет

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Армения сумели выстроить взаимовыгодные отношения, основанные на принципах уважения и взаимного учета интересов. Под таким лейтмотивом в Ереване прошел круглый стол, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Ереване по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армения состоялся круглый стол. В мероприятии приняли участие представители МИД Армении, Почетный консул Казахстана в Армении, представители экспертного сообщества, деловых и академических кругов, местных СМИ.

«С установлением дипломатических отношений взаимодействие между нашими странами развивается в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. За три десятилетия Казахстан и Армения сумели выстроить взаимовыгодные политические и экономические приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях, направленные на продвижение обоюдных интересов в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии», - отметил в ходе мероприятия Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев.

В свою очередь начальник департамента Евразийского региона МИД Армении Давид Вирабян подчеркнул многовековую историю отношений между народами Казахстана и Армении, подтвердив неизменную приверженность всесторонне развивать отношения между странами.

«У нас очень богатая история и очень добрые традиции. До сих пор на основе этих традиций мы продолжаем развивать наши отношения, на основе взаимного уважения и, что самое важное, на основе учета взаимных интересов. Это всегда было в основе наших отношений. Поэтому они последовательно развиваются и с каждым годом наращиваются. Очень рад и доволен, что наши позиции очень схожи, очень близки», - отметил Д. Вирабян, подчеркнув необходимость налаживания прямых контактов для наполнения двусторонних отношений плодотворным содержанием.

В рамках мероприятия состоялась экспертная дискуссия, в ходе которой представители армянского экспертного сообщества отметили актуальность и важность проводимой в Казахстане политической и экономической модернизации, а также реформ в области прав человека, поприветствовали конституционную реформу и высоко оценили политику руководства Республики Казахстан.

Вместе с тем за большой вклад в укрепление казахстанско-армянского сотрудничества Почетному консулу Республики Казахстан в Республике Армения Араму Абраамяну была вручена медаль «30 лет дипломатической службе Республики Казахстан».