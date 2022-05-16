Утверждены условия льготного автокредитования в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге по программе льготного кредитования и 30 млрд тенге для обновления автобусного парка в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В целях стимулирования обновления личного автопарка разрабатывается программа для приобретения гражданами РК легковых автомобилей по льготному кредитованию, а также обновления парка автобусов за счет средств АО «Жасыл Даму».

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, для населения кредитование легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

- ставка вознаграждения 4%;

- сумма кредитования не более 10 000 000 тенге;

- срок финансирования не более 7 лет;

- первоначальный взнос от 0%;

- стоимость транспортного средства не превышает 15 000 000 тенге.



Кредитование будет осуществляться банками второго уровня (БВУ).



В целях прозрачности финансирования предусмотрено условие об обязательном наличии автоматизированной системы у БВУ для отслеживания статуса срока предоставления финансирования конечного заемщика.



Также, предусматривается ограничение в виде предоставления финансирования на одного конечного заемщика не более одного раза за два года.



Для лизингополучателей по приобретению автобусов условия будут нижеследующими:

- ставка вознаграждения 0,01%;

- срок лизинга до 7 лет;

- первоначальный взнос от 0%.

Государством помимо поддержки в виде льготного автокредитования прорабатываются меры по урегулированию вопросов срока действия скидочных сертификатов. На сегодняшний день изучаются механизмы для того, чтобы граждане могли воспользоваться уже приобретенными скидочными сертификатами, которыми не смогли воспользоваться ранее ввиду передачи функций оператора РОП в АО «Жасыл даму». Использование данных сертификатов было временно приостановлено в связи с проводимыми проверочными мероприятиями.

Остальные условия финансирования указаны в Постановлении Правительства от 2 сентября 2021 года №604.

Ранее сообщалось, что льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая.