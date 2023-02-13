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    Утверждена повестка очередного заседания Сената

    13 Февраля 2023, 14:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро, в ходе которого была утверждена повестка дня очередного заседания Палаты, запланированного на 16 февраля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В своем выступлении Маулен Ашимбаев подвел итоги прошедшего в Туркестане первого Межпарламентского форума государств Центральной Азии. Председатель Сената подчеркнул, что главы делегаций стран-участниц Форума отметили высокий уровень организации и содержательного наполнения мероприятия, выразив уверенность в том, что новая площадка будет способствовать укреплению межпарламентского сотрудничества.

    На предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят ряд законов. Закон «О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами» направлен на продвижение отечественной продукции на рынки стран Евразийского экономического союза. Также Соглашение предусматривает взаимное признание результатов оценки соответствия продукции требованиям, установленным в ЕАЭС и на территории третьей страны.

    Кроме того, депутаты рассмотрят и Закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)». Ратификация Протокола позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства – участника.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Сенат
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