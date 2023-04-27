Утвердить орден «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации» предложил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации» предложил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия на нашей земле. Предлагаю учредить две премии Ассамблеи народа Казахстана. Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана.

При этом, как отметил Глава государства, размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум не меньше государственной премии.

«Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации». Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года. Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом, считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



