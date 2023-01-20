Утратившие доверие Президента не смогут работать на госслужбе 3 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по делам государственной службы разработало и внесло на рассмотрение Парламента законопроект по совершенствованию государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, вводится возможность увольнения политических служащих по решению Президента в связи с утратой доверия. Уволенный по этой причине служащий не сможет вернуться на государственную службу в течение трех лет», - сообщил председатель Агентства Дархан Жазыкбаев на расширенном заседании коллегии государственного органа по итогам работы за 2022 год.

Во-вторых, как отметил глава ведомства, работник, ротируемый в другой регион, будет получать выплату за аренду жилья. По его мнению, это хороший стимул для перемещения служащих в регионы.

Также государственным органам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту (договору) для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться в течение установленного времени.

Вместе с тем, будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени государственными органами.

«Для формирования оптимальной и эффективной структуры государственных органов, будет определена регламентация соотношения руководящего и исполнительского состава государственных органов. В настоящее время в некоторых государственных органах есть подразделения, состоящие из одного или двух служащих. Наша цель – сформирование оптимальной и эффективной структуры государственных органов», - добавил Дархан Жазыкбаев.

Ранее сообщалось, что в этом году пройдет очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. С декабря прошлого года введен в действие приказ, предусматривающий порядок исключения из резерва. Исключение будет осуществляться при получении гражданства другой страны, утере гражданства и увольнения с работы по отрицательным мотивам.



