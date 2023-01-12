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    Утрата закона о Первом Президенте – Сенат избрал членов совместной комиссии

    12 Января 2023, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента определил членов совместной комиссии Палат Парламента по проекту Конституционного закона Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с поправками Конституции, Парламент принимает конституционные законы на совместном заседании Палат. В соответствии с новым порядком каждая из Палат должна до совместного заседания определить кандидатуры, входящие в состав комиссии, а также содокладчика», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания.

    По словам спикера Палаты, соответствующий проект-постановление Сената имеется.

    В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, проекты Конституционных законов отныне должны рассматриваться на совместных заседаниях Палат Парламента.

    По предоставленной информации, в состав комиссии вошли сенаторы Владимир Волков, Султанбек Макежанов и Дуйсенгазы Мусин.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе избрали депутатов в состав совместной комиссии Палат Парламента РК по проекту Конституционного закона о признании утратившим силу Конституционного закона РК о Первом Президенте РК – Елбасы.

    Депутаты путем голосования в комиссию избрали мажилисменов Серика Ерубаева, Берика Бекжанова и Ерлана Смайлова.

    Накануне председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Конституция Первый Президент - Елбасы Маулен Ашимбаев
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