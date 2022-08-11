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    • Уточненный бюджет столицы на этот год составит 867,2 млрд тенге

    11 Августа 2022 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общий объем уточненного бюджета города Нур-Султана с учетом изменений на 2022 год составил 867 млрд 234 млн тенге. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исходя из анализа фактической собираемости предлагается увеличить план по собственным доходам ориентировочно на 50 млрд тенге с доведением до 534,8 млрд тенге. В том числе, по налоговым поступлениям - на 40 млрд тенге, по неналоговым поступлениям - на 4,8 млрд тенге, по поступлениям от продажи основного капитала на 5,2 млрд тенге», - сообщил Кайсар Манкараев в ходе заседания общественного совета маслихата города.

    По его словам, с учетом вносимых изменений общий объем уточненного бюджета города Нур-Султана на 2022 год составит 867 млрд 234 млн тенге.

    «В том числе, поступления по собственным доходам составят 534 млрд 862 млн тенге, поступления трансфертов из республиканского бюджета - 236 млрд 927 млн тенге, поступления займов - 32 млрд 167 млн тенге, а также остатки в размере 63 млрд 277 млн тенге», - уточнил руководитель управления.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Нур-Султан #Экономика #Бюджет
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