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    Утильсбор в Казахстане и России сравнило Мининдустрии

    24 Февраля 2022, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о механизме уплаты утильсбора в соседней России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Производители РФ пользуются аналогичным механизмом, еще больше пользуясь господдержкой. Приведу пример, в чем она выражается: если производитель Казахстана сначала платит, потом свои же деньги обратно получает, в РФ и вовсе не платят. Это называется методом зачета, просто показывают бумагу и говорят: мы произвели, вы нам засчитайте, что мы заплатили утильсбор», - сказал Марат Карабаев на брифинге в СЦК.

    Он продолжил свою мысль.

    «Когда в РФ машина идет на экспорт, утильсбор, который платит экспортер, его субсидирует государство. Третье – средства, саккумулированные поступлениями от импорта автомобилей, направляются на прямую поддержку автопрома. В частности, там выдается удешевленный кредит для организации локализации запасных частей. А мы такую поддержку, к сожалению, не оказываем», - заключил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Экономика Налоги МИИР РК Утильсбор
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