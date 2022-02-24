Утильсбор сыграл определенную роль для становления казахстанских автозаводов - Кыдыролла Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снижение ставки утильсбора в два раза, безусловно, скажется на работе наших предприятий. Прежде всего усилится конкуренция на рынке. Таким мнением поделился заместитель генерального директора ТОО «СемАЗ» Кыдыролла Жумагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Любое государство принимает меры для защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного производства. Утилизационный сбор, как защитная мера, сыграл определенную роль для становления казахстанских автомобильных заводов. Этот путь был выбран на основе опыта ряда стран, достигших больших результатов в промышленности, в частности в автомобилестроении. Вначале государство создает необходимые условия и меры поддержки для отрасли и всячески помогает. Только после того, как эти заводы могут работать в конкурентной среде, государство снижает меры защиты», - пояснил замглавы «СемАЗ».

По словам спикера, снижение ставки утильсбора в два раза, безусловно, скажется на работе предприятий. Прежде всего, как отметил спикер, усилится конкуренция на рынке.

«Вместе с тем, внушает оптимизм тот факт, что темпы производства, набранные отечественными автозаводами, достаточно высоки. Судите сами – 3 года назад Правительство ставило задачу достичь уровня «100 тысяч автомобилей всех типов» за 5 лет. Так вот, за 2021 год отечественный автопром завершил с объемом 92 тысячи единиц. То есть до рубежной цифры осталось совсем немного. Это несмотря на два «карантинных» года. Другими словами, защитные меры государства дают свой эффект. В качестве примера – наше ТОО «СемАЗ». Видя открывающиеся перспективы, руководством предприятия принято решение о расширении производства. С этой целью уже приобретены дополнительные производственные площади. К существующим 17 тысячам квадратных метров мы приобрели еще 30 тысяч квадратных метров. На этой площади планируется установить современное оборудование, которое позволит значительно углубить локализацию. Правительство Республики Казахстан в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК из года в год предъявляет к нам все более высокие требования по углублению казахстанского содержания. С этой целью автозаводы заключили с Министерством соглашения о промсборке, где все эти условия закреплены», - прокомментировал Кыдыролла Жумагулов.

Он заверил, что они неоднократно заявляли, что локализация не только необходимость, но и выгода.

«Это, прежде всего, снижение себестоимости нашей продукции. Отдельно хотелось бы отметить и кадровый вопрос. Исходя из требований современного производства, мы с каждым годом повышаем требования и к учебным заведениям нашего региона. Крайне важно, чтобы на завод приходили работники высокой квалификации. Получается, что развитие нашей отрасли дает мультипликативный эффект. Благодаря поступательному развитию наших заводов параллельно получают развитие и другие смежные отрасли. А это, в свою очередь, новые места и налоги в бюджет. Часто спрашивают: «снизится ли цена на автомобили после снижения утильсбора?». Я думаю, что снижение если и будет, то скорее всего незначительное. Потому как на формирование цены влияют разные факторы, и величина утильсбора тут не основное. Мы всегда говорили, что в цену нашей продукции утильсбор не включается. Программа стимулирования автопрома позволяла нам возмещать утильсбор. А вот автомобили, приходящие в страну по импорту, наверное, станут чуть дешевле. На сколько? Этот вопрос – к импортерам», - сказал спикер.

Кыдыролла Жумагулов напомнил, что в процессе обсуждения этой темы звучали предложения о полной отмене утильсбора.

«На протяжении ряда лет это была программа государства. Плохая или хорошая, но это программа, и именно по ней инвесторы решали – вкладывать инвестиции в нашу страну или нет. В итоге инвесторы зашли. Были созданы новые заводы. В частности, соседнее с нами предприятие «DAEWOO BUS KAZAKHSTAN», где инвестором выступила южно-корейская фирма «Daewoo». Полная отмена утилизационного сбора – это как отказ государства от своих обязательств по защите инвестиций. Введение такой нормы сослужит плохую службу для репутации нашей Республики, так как вложенные инвестиции окажутся под угрозой потери. А как быть с многочисленными коллективами? Это сотни человек и их семьи. Так что положительные моменты в введении утильсбора есть», - заключил спикер.

Напомним, вчера первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.