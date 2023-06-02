Утечка аммиака произошла в одном из районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специалисты следят за состояние зеленых насаждений, вблизи которых произошла утечка ядохимикатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видео из района Шал акына, где пытаются устранить последствия разлива аммиака. Автор видео указывает, что произошло это в последних числах мая, разлилось якобы более 180 тонн химикатов. Жителей близлежащего села беспокоит состояние воздуха и почвы, расположенного рядом леса. На кадрах видно, что деревья пожелтели, «выгорают».

Ситуацию прокомментировали в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования. Инцидент произошел на территории ТОО «Асыл Farms» в Афанасьевском сельском округе возле границ территории Сергеевского лесного хозяйства.

«Произошла утечка ядохимиката (аммиак). Наблюдается постепенное пожелтение деревьев и кустарников, не входящих в состав лесного фонда. Напрямую земли КГУ «Лесное хозяйство Сергеевское» не пострадали. Имеется вероятность повреждения от последующего воздействия химиката. Лесным учреждением проводится постоянный мониторинг. При установлении негативного воздействия будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», - прокомментировали в госоргане.

В пресс-службе департамента экологии сообщили, что обращение по факту утечки аммиака поступило сегодня, 2 июня. В ведомстве решают вопрос об открытии внеплановой проверки в отношении компании.