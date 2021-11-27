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    Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников

    27 Ноября 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала его сводная сестра Элизабет Азиз.

    После нашей первой публикации о том, что усыновленный американцами казахстанец Андрей Шаталин ищет своих биологических родителей, в социальных сетях в комментариях пользователи писали о том, что знакомы с мамой Андрея Шаталина и родственниками.

    Корреспондент МИА «Казинформ» связалась со сводной сестрой Элизабет Азиз, которая подтвердила информацию.

    «Мы нашли его родную семью, спасибо вам за помощь», - ответила Элизабет Азиз.

    Ранее девушка рассказывала о том, что, возможно, его биологическая мама умерла, однако она находилась в поиске семьи или братьев, сестер своего сводного брата Андрея Шаталина.

    «Мой брат, как и я, был усыновлен. Его усыновили в 2005 году. Его имя при рождении - Андрей Шаталин. Он родился примерно 13-19 октября. Дата на каждом документе разная. У нас есть только информация о его биологической матери, Наталье Алексеевне Шаталиной. Она родилась примерно в 1973 году и, по словам некоторых, скончалась в 2012 году. В документах говорится, что у нее был еще один ребенок до Андрея, поэтому мы пытаемся узнать о нем и возможных других братьях и сестрах», - рассказала корреспонденту Казинформа сводная сестра Андрея Элизабет Азиз.

    По словам девушки, ее брат родился в столице Казахстана, после чего его оставили в больнице по улице Манаса. Затем его передали в Специализированный дом малыша в столице.

    «Его мама родом из Степногорска, Акмолинская область. В свидетельстве о рождении нет имени родного отца. Мы также пытаемся найти сведения о членах семьи биологической мамы Андрея. По некоторым данным, Андрей наполовину русский, наполовину казах», - отметила Элизабет Азиз.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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