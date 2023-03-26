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    Устройство для лечения людей с сердечными заболеваниями разработали ученики карагандинской NIS

    26 Марта 2023, 16:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Девятиклассники Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды Алдияр Накып и Алпамыс Исабеков разработали специальное устройство для людей, страдающих сердечными заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Проект «Имплантируемая система кардиостимуляции и дефибрилляции» занял I место на конкурсе в Астане. За успешную защиту работы Алдияру присудили грант Казахстанско-Британского технического университета.

    «Наше устройство имплантируется под кожу, а электроды устанавливаются в сердце через кровеносные сосуды. Устройство мгновенно определяет тип заболевания и посылает специальные электрические импульсы. Эти импульсы воздействуют на сердечные мышцы, подавляя или ускоряя их работу», – пояснил Алдияр.


    Система кардиостимуляции и дефибрилляции может помочь в лечении тахикардии, брадикардии и фибрилляции желудочков.

    Алдияр представил проект на Наурызовских встречах Назарбаев Интеллектуальных школ. В этом году в конкурсе по биомедицине, инженерии и технологии участвовало около 100 проектов в шести секциях. Работа карагандинских школьников была признана лучшей в категории «Создание «умных» протезов и их элементов. Экзо- и эндопротезирование».

    Еще один ученик карагандинской NIS – Улан Мустафин – занял 3-е место в секции «Аппаратно-программные средства для мониторинга функционального состояния организма человека».


    Всего на Наурызовских встречах учащиеся NIS Караганды представили пять проектов. Среди них – «Роботизированная подошва для людей с разной длиной нижних конечностей», «Гидрогель с инкорпорированным лекарственным средством методом пропитки», «Устройство и мобильное приложение Postrue для борьбы с сутулостью».

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование школа
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