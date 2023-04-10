Устроившая стрельбу на свадьбе невеста сбежала в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Полиция северного индийского штата Уттар-Прадеш разыскивает женщину, которая стреляла из пистолета на собственной свадьбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

На видео в социальных сетях видно, как женщина, сидя рядом со своим новоиспеченным супругом, делает четыре выстрела в воздух из огнестрельного оружия.

Местная полиция заявила, что возбудила дело в отношении женщины, которая пропала без вести сразу же после инцидента.

Праздничная стрельба во время свадеб является обычным явлением в некоторых северных штатах Индии и часто приводит к травмам и даже к несчастным случаям.

Согласно индийскому законодательству, любой, кто использует огнестрельное оружие «опрометчиво или небрежно, или в праздничной стрельбе», подвергая других опасности, может быть приговорен к тюремному заключению или штрафу, или и к тому, и к другому.

В 2016 году суд в столице штата Уттар-Прадеш, Лакхнау, постановил расследовать каждый случай использования огнестрельного оружия на свадьбах независимо от того, была ли подана жалоба в полицию.

Как сообщает газета Times of India, видео, на котором невеста открыла огонь, записала родственница, которая также выложила его в соцсети.

Полиция сообщила газете, что женщина «скрылась», потому что боялась ареста.

На прошлой неделе на другом вирусном видео, снятом в западном штате Махараштра видно, как искра от выстрела попала в лицо невесты, когда она и ее муж позировали для свадебных фотографий.