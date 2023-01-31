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    Устранить все устаревшие требования в сфере бизнеса намерены в РК

    31 Января 2023, 11:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по внедрению новой регуляторной политики в сфере бизнеса доложил глава президиума НПП «Атмекен» Раимбек Баталов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в работу по пересмотру требований было вовлечено более 100 экспертов из бизнес-сообщества. По словам экспертов, некоторые требования к бизнесу не поддаются логике и мешают его развитию.

    Глава Нацпалаты отметил, что возможности Реестра (Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства) будут восприняты бизнесом очень позитивно и это придаст мощный толчок росту деловой активности в стране.

    «Проведенная работа по РЧЛ (регулирования с чистого листа), действительно, была уникальной возможностью кардинально пересмотреть весь массив регулирования. Были выявлены все абсурдные, устаревшие, дублирующие требования. Наконец-то, был сформирован исчерпывающий перечень регуляторных актов и требований в отношении бизнеса. И это бизнесом было воспринято положительно», - сказал Раимбек Баталов.

    Кроме того, по данным Палаты, с участием НПП «Атамекен» разработаны правила формирования государственными органами системы оценки и управления рисками, формы проверочных листов и правила ведения Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, также очередной пакет законодательных поправок по улучшению условий ведения бизнеса.

    «Данный реестр только месяц как работает, поэтому идет дошлифовка, вот мы с МЦРИАП сейчас дорабатываем, и, важно, чтобы технические вопросы мы доработали. Как только это будет доработано, я уверен, что бизнес прочувствует это, как говорится «на своей шкуре», - подчеркнул Раимбек Баталов.

    Спикер выразил уверенность в том, что данный реестр бизнесом будет воспринят очень позитивно.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Бизнес Экономика
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