Устранено 80% барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС – министр Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Устранено 80% барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в ходе Правительственного часа в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на продолжающиеся негативные тенденции в мировой экономике, 9 месяцев 2021 года принесли значительную положительную динамику во внешнюю торговлю Республики Казахстан. Товарооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,7 % и составил $ 72,8 млрд. При этом экспорт увеличился на 20,6%. В рамках ЕАЭС товарооборот по итогам 9 месяцев составил $ 18,5 млрд, что больше аналогичного периода на 28,4%. Экспорт также увеличился на 39,2 % и составил $ 5,6 млрд», – сказал Б. Султанов.

По его словам, Министерством проводится работа по продвижению экономических интересов на многосторонних интеграционных и международных площадках. В рамках развития евразийской интеграции утвержден План мероприятий по реализации Стратегии ЕАЭС до 2025 года и определены основные векторы взаимодействия.

При этом, как отметил Б.Султанов, в приоритете вопросы кооперации, международного сотрудничества и устранения барьеров. По инициативе казахстанской стороны внедрен новый вид сертификата подтверждения происхождения товаров - «сертификат серийной продукции» на скоропортящуюся продукцию. Он упростит перемещения казахстанских товаров на рынки ЕАЭС и снизит финансовые издержки экспортерам. В данное время ведутся переговоры по расширению перечня товаров, для которых он может выдаваться.

«Создаются условия для безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕАЭС. С 2016 года по настоящее время устранено 80% барьеров. Из них, в этом году устранено три - на $ 2,7 млн. Кроме того, мы добились от партнеров согласия по устранению до конца текущего года еще трех барьеров на $ 1,8 млрд. Утверждена разработанная нами Методология признания барьеров. Теперь весь процесс занимает 70 дней. По старой методологии этот процесс занимал период до 2-х лет. Продолжается реализация национальной Дорожной карты по устранению барьеров. На сегодня нам удалось устранить восемь барьеров на более чем $ 600 млн. Они касаются сферы госзакупок, налогообложения, трудовой миграции, водного транспорта и торговли отдельными видами товаров», – сообщил министр.

Также, по его словам, создана Общественная приемная по вопросам участия Казахстана в ЕАЭС и ВТО. В этом году проведены онлайн-встречи с бизнесом практически всех регионов Республики. В рамках заседаний поднимались проблемные вопросы экспорта, часть из которых удалось решить. К примеру, устранен барьер по получению разрешения на проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по территории России. Также на базе единой платформы интернет-ресурсов госорганов в мае текущего года введен в эксплуатацию отдельный раздел по вопросам участия Казахстана в ЕАЭС. Это позволяет казахстанскому бизнесу оперативно обращаться в Министерство по возникшим проблемам доступа на евразийские рынки.

Напомним, ранее мы писали о том, что единая платформа интернет-ресурсов госорганов (ЕПИР ГО) стала доступна всем пользователям в новом формате. Для удобства граждан интернет-ресурс изменили с точки зрения человекоцентричного подхода, структурировав государственные услуги по «жизненным ситуациям».