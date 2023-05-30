Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Устаревшая спецтехника используется почти во всех аэропортах страны – Премьер-Министр РК

    30 Мая 2023, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов на заседании Правительства остановился на проблемах в авиационной отрасли, которые надо решать. По его словам, практически везде используется устаревшая спецтехника и не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В частности, в отдельных аэропортах страны требуется проведение ремонта взлетно-посадочных полос. Практически везде используется устаревшая спецтехника: трапы, топливозаправочные машины, тягачи. Не соблюдаются международные стандарты приаэродромного пространства, когда земли вокруг аэропортов используются под жилую застройку и бизнес. Это влияет на безопасность полетов», - сказал на заседании Правительства Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр напомнил, что в Правительстве неоднократно рассматривался вопрос увеличения производства авиакеросина.

    «Именно наличие отечественного топлива является одним из ключевых факторов привлечения к нам грузовых авиакомпаний, которые транзитом проходят через нашу страну. Мы должны быть заинтересованы в наращивании грузовых авиаперевозок, улучшении качества обслуживания судов», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Аэропорт Авиация Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алихан Смаилов выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева
    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьером Пакистана
    Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
    В тушении пожара в области Абай задействовали армейскую авиацию
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана