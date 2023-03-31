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    Установлены подозреваемые в гибели 38 мигрантов в Мексике

    31 Марта 2023, 02:14

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Мексики подтвердила, что установила личности восьми подозреваемых, виновных в гибели 38 человек в результате сильного пожара в миграционном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Пожар расследуется как возможное убийство.

    Сообщается, что пятеро подозреваемых являются охранниками центра в Сьюдад-Хуаресе, мексиканском городе на границе с США.

    Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что виновные будут наказаны в соответствии с законом.

    Выступая на брифинге для прессы, он настоял на прозрачности расследования и отсутствии безнаказанности для виновных в ужасной трагедии.

    Вопрос, который в данный момент волнует всю Мексику, особенно других мигрантов в Сьюдад-Хуаресе и правозащитные группы, заключается в том, почему охранники не смогли освободить задержанных после того, как начался пожар?

    На 30-секундном видео, снятом камерами наблюдения внутри учреждения, видно, как один мужчина пытается открыть дверь, в то время как несколько охранников ходят снаружи, прежде чем уйти, когда пламя охватывает комнату центра.

    Видеозапись стала вирусной в социальных сетях и была опубликована в ряде мексиканских онлайн-изданий. Многие люди были шокированы тем, что они назвали бездействием охранников.

    Мексиканские власти сообщают, что на момент возгорания в здании находились 68 человек. Большинство были из Гватемалы, остальные из Колумбии, Эквадора, Сальвадора, Гондураса и Венесуэлы. Власти обнародовали их имена, но пока не уточнили, кто из них погиб, а кто выжил. Сообщается, что 28 из них получили серьезные ранения.

    Пожар произошел на фоне наплыва мигрантов в Мексику, большинство из которых попадают в страну в надежде добраться до США.

    Ранее сообщалоь, что в результате пожара в миграционном центре в Мексике погибли более 30 человек, десятки получили серьезные ранения.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Происшествия Мировые новости мигранты
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