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    Установлена личность матери ребенка, найденного в мусорном баке в Уральске

    25 Апреля 2023, 14:47

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ– Личность женщины, чей ребенок оказался на мусорной свалке в городе Уральске, установлена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации официального представителя департамента полиции ЗКО Болатбека Нургожина, в отношении подозреваемой наложен запрет на выезд.

    «В настоящее время проводятся досудебные следственные действия в соответствии со статьей 119 ч.1 УК РК (пребывание в опасном положении). Лицо, признанное виновным по данной статье, наказывается штрафом до 100 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо лишением свободы на срок до 45 суток», — сказал Б.Нургожин.

    По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения ЗКО, состояние ребенка средней тяжести из-за признаков интоксикации, переохлаждения и гипогликемии.

    На сегодняшний день его вес – 2990 грамм, рост 52 см. По данным КТ были определены признаки гипоксии головного мозга (недостаток кислорода), по эхокардиографии – овальное окно сердца младенца открыто на 0,2 см, а по данным УЗИ внутренних органов выявлены умеренные изменения паренхимы печени.

    «Мы считаем, что ребенок родился вчера за 7-8 часов до поступления в больницу», — говорят врачи.

    Напомним, ранее уральские врачи рассказали о состоянии найденного в мусорном баке малыша.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение МВД РК Уральск Дети
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