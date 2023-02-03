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    Устанавливать минимальные оптовые цены на социально значимые продтовары намерены в РК

    3 Февраля 2023, 12:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правила установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые и реализуемые в стране социально значимые продовольственные товары намерены вести в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление Правительства размещено на портале открытые НПА.

    «Уполномоченный орган в сфере регулирования торговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка устанавливает МОЦ (минимальную оптовую цену) на срок до девяносто календарных дней в течение одного года по определенному социально значимому продовольственному товару на всей территории Республики Казахстан», - отмечается в документе.

    Поясняется, что основанием для установления МОЦ является результат сравнительного анализа цен, который проводится уполномоченным органом, по заявлению заявителя и предложению заинтересованных государственных органов.

    При этом заявление должно содержать следующую информацию:

    - сведения о заявителе, об объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ в отрасли экономики в течение одного года, непосредственно предшествующего дате подачи заявления, а также объеме производства в количественном и стоимостном выражении СЗПТ производителями, поддержавшими заявление, и их доле в общем объеме производства в Республике Казахстан;

    - описание и объем производимого, ввозимого и (или) реализуемого на территории Республики Казахстан СЗПТ, в отношении которого предлагается установить МОЦ;

    - документы о присоединении к заявлению производителей СЗПТ, производящих существенную часть, но не менее пятидесяти процентов от общего объема производства СЗПТ в Республике Казахстан и так далее.

    «При установлении МОЦ ввоз и (или) реализация СЗПТ на территории Республики Казахстан осуществляется посредствам товарных бирж в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о товарных биржах. При несоблюдении установленной МОЦ субъект внутренний торговли несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. МОЦ не распространяется на СЗПТ, ввозимые на территорию Республики Казахстан в целях промышленной переработки, предназначенного исключительно для использования в производстве, в том числе ввозимые по процедуре «свободного склада», - сообщается в документе.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Цены и тарифы Общество
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