Успеть за секунды: мажилисмен раскритиковала систему приема заявок на субсидии и автокредиты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева раскритиковала онлайн-систему распределения мест в кружки, приёма заявок на субсидии и автокредиты, передает корреспондент МИА «Казтинформ».

«Одной из задач программы партии «AMANAT» является обеспечение доступа детей к услугам дополнительного образования. Эту возможность должно было обеспечить их подушевое финансирование. Однако до сих пор не найден адекватный механизм реализации этой возможности. Еще не отгремели скандалы с «Арт спортом», а новые цифровые инструменты уже удивляют. Так, распределение мест среди родителей происходит «на скорость». Места в очереди на портале Алматы закончились за 40 с небольшим минут. На самом деле, такой якобы «справедливый» и современный подход используется Правительством очень часто и в разных областях. Особенно когда чего-то не хватает на всех», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат отметила, что первыми жертвами «цифровизации» стали наши фермеры. На основании быстроты подачи документов распределялись субсидии. Счет шел на минуты, деньги заканчивались молниеносно.

«Рекорды сельского хозяйства побило льготные кредитование Министерства индустрии и инфраструктурного развития. В данном случае борьба за машины завершилась за 18 секунд. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. И вот сегодня подход добрался до социальной сферы. Здесь дефицит распределяемых благ отягощается рядом организационных проблем: во-первых, идет недооценка реальной потребности на фоне отсутствия адекватного учета контингента детей. Идет дублирование и недоучет получателей услуг у двух администраторов, работающих одновременно – это Минпросвещения и Минкультуры и спорта. При этом нет единой электронной очереди, полноценной интеграции систем», - подчеркнула Екатерина Смышляева.

Во-вторых, по ее словам, объемы заказа неравномерно распределяются по регионам и внутри регионов. Объем по областям зависит от возможностей местного бюджета, хотя право на получение дополнительного образования имеет каждый маленький гражданин страны.

В-третьих, реализацию осложняет неравномерное распределение поставщиков услуг. Так, в сельской местности их недостаточно. А участие государственных организаций в оказании услуг по спортивному и творческому заказу ограничено.

В-четвертых, на сегодня в системах распределения отсутствуют какие-либо критерии отбора, очередности, ограничений по видам занятий. При этом не реализуется и механизм случайного отбора. Главный критерий – это скорость нажатия клавиш.

«Таким образом, попытки цифровизации, наложенные на дефектные бизнес-процессы, не решают проблему нехватки мест, машин или денег. А вместо прозрачности и доступности провоцируют недоверие, несправедливость и разочарование», - добавтла Екатерина Смышляева.

В связи с вышеизложенным депутаты считают необходимым изменить подходы к распределению подушевого финансирования на межведомственном уровне, при этом:

-пересмотреть бизнес-процесс оказания услуг дополнительного образования, с установлением одного ответственного государственного органа;

-установить единообразный подход. Подушевое финансирование с едиными тарифами должно работать для всех организаций образования независимо от формы собственности;

- создать единую электронную очередь на базе информационной системы учета контингента Министерства просвещения;

-установить критерии очередности распределения мест для отдельных категорий детей;

-предусмотреть механизм рандомного отбора, но при обязательной регистрации всех заявок;

-обеспечить равный доступ детей к получению услуг дополнительного образования.



