Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Услуги по выдаче водительских удостоверений приостановлены в СпецЦОНах РК

    12 Октября 2021, 15:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В СпецЦОНах Казахстана приостановлено оформление услуги по выдаче водительских удостоверений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, не представляется возможным получить сведения о штрафах и лишении прав на вождение. На данный момент прием клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительских удостоверений в СпецЦОНах РК приостановлен.

    Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приема в СпецЦОНах будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».

    Напомним, ранее в СпецЦОНах РК уже был зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Другие государственные органы Цифровой Казахстан Общество ЦОН Правительство для граждан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей