Услуги на 110 млрд тенге получили астанчане по медстраховке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 2022 год казахстанский Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи застрахованных Астаны направил около 110 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большую часть расходов составила оплата стационарной медицинской помощи – свыше 48,9 млрд тенге, еще около 5,9 млрд тенге направлено на оплату услуг дневного стационара», - сообщил директор столичного филиала фонда Нурлыбек Кабдыкапаров во время пресс-конференции.

За последний год в Астане было проведено более 2,2 тысячи кардиохирургических операций на сумму 12 млрд 749 млн тенге, 888 нейрохирургических операций – на 3 млрд тенге. Еще 681 млн тенге фонд направил на оплату разных манипуляций по ЛОР-профилю. Всего в рамках высокотехнологичных медицинских услуг проведено 7 885 операций.

По замене коленных и тазобедренных суставов врачи Астаны провели более 240 операций на сумму 449,4 млн тенге. Сосудистых операций проведено свыше 2,6 тысячи на 14 млрд 120 млн тенге. Также проведено 98 трансплантаций, в том числе 91 операция по пересадке печени и почек на общую сумму 496 млн тенге.

«27,9 млрд тенге выплачено медицинским организациям за оказание консультативно-диагностической помощи. Среди них наиболее востребованными остаются КТ и МРТ. За прошлогодний период по городу Астане оказано более 46 тысяч услуг МРТ на 956,4 млн тенге, более 57 тысяч услуг КТ на 724,7 млн тенге, более 10 тысяч услуг позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на сумму более 2,9 млрд тенге», - добавил спикер.

Также в прошлом году оказано более 1 млн стоматологических услуг на сумму 3,1 млрд тенге в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Бесплатными лекарствами обеспечено более 207 тысяч пациентов на сумму 17 млрд тенге.

Фактическое исполнение медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составило 111,3 млрд тенге.



