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    Услуги инватакси можно будет заказать через портал соцуслуг

    2 Марта 2023, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пилотный проект по оказанию услуг инватакси через портал социальных услуг запустят в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день с учетом предложений лиц с инвалидностью ведется работа по запуску пилотного проекта по оказанию услуг через портал социальных услуг. В рамках пилота каждый услугополучатель будет иметь возможность заказать услугу инватакси через мобильное приложение у поставщика, зарегистрированного на портале социальных услуг», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он также напомнил, что требования, предъявляемые к оказанию услуги инватакси, оговариваются в договоре о выполнении государственного социального заказа (перечень объектов и пунктов назначения, режим работы в дневное и ночное время в течение суток, выходные и праздничные дни).

    «Согласно правилам оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом допустимо расширение категории получателей услуг инватакси и перечня объектов и пунктов назначения для предоставления услуги инватакси по решению местных исполнительных органов с учетом возможностей местного бюджета. При этом, местные исполнительные органы с учетом потребности в перевозках инватакси могут устанавливать режим работы при заключении договора с поставщиком», - добавил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Социальная поддержка Транспорт
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