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    Услуги центров занятости станут платными в РК

    12 Января 2023, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства сообщила о предстоящей трансформации центров занятости населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет сформирована новая структура: на уровне регионов функцию бэк-офиса будут выполнять центры трудовой мобильности, на уровне районов и городов фронт-офисами станут действующие центры занятости, преобразованные в карьерные центры», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Также, по ее словам, будут установлены тарифы за оказываемые центрами услуги, оплата труда сотрудников будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан.

    «Пилотная апробация трансформации начнется в этом году в трех регионах страны: в городе Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях», - уточнила Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Занятость
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