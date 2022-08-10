Условное принятие в вузы позволит получить образование не набравшим пороговый балл ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Условное принятие в вузы позволит получить образование не набравшим пороговый балл выпускникам. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Ержан Амирбекулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третья часть выпускников не набрали достаточного количества баллов для получения государственных образовательных грантов. Такие выпускники будут приняты в избранные ими вузы условно, на платной основе. Проучившись один семестр, они примут участие в ЕНТ, которое пройдет в январе. Если они наберут пороговый балл, дальше они смогут продолжать обучение в полноправном статусе студентов», – сказал Е. Амирбекулы, отметив, что такой прием в вузы практикуется уже не первый год.

Спикер также сообщил, что наиболее высокий балл, набранный выпускниками школ на ЕНТ, в этом году составил 138. Таких выпускников было двое.

Как пояснил Е. Амирбекулы, в соответствии с поручением Президента, до 2025 года стипендии для бакалавриата будут повышаться ежегодно на 20 %, для магистратуры и докторантуры на 15 %.

По словам Е. Амирбекулы, в этом году на конкурс поданы более 79 тыс. заявок. Больше всего заявок поступило из южных регионов. Определение победителей проводилось в соответствии со специальным Положением о присуждении образовательных грантов, согласно процедуре. Вначале определяются баллы, полученные на ЕНТ. Также, согласно Постановлению Правительства имеется категория населения, имеющая право на льготу. Далее, при равенстве баллов, есть лица, имеющие преимущества. Например, обладатели знака «Алтын белгі», победители республиканских и международных конкурсов, олимпиад. В этом году полностью обеспечены государственными образовательными грантами поступающие в вузы сироты и инвалиды.

Как сообщил Е. Амирбекулы в ходе брифинга, республиканская конкурсная комиссия завершила свою работу. По итогам конкурса определены обладатели государственного образовательного гранта. Государством выделено более 75 тыс. грантов по бакалавриату. По поручению Главы государства, большая часть грантов, около 60 %, направлены на технические специальности. В свою очередь, Правительством в этом году были выделены дополнительно 10 тыс. грантов для абитуриентов из густонаселенных и западных регионов Казахстана.



Ранее сообщалось, что с тали известны имена обладателей государственных образовательных грантов.

