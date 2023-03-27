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    Условия ввоза запчастей для автомобилей могут изменить в Казахстане

    27 Марта 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев озвучил планы ведомства по определению условий ввоза запчастей для автомобилей из иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время Министерством внутренних дел разработан проект постановления Правительства, которым определяются условия по легализации так называемых «автоконструкторов», то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в МВД.

    По его словам, проект уже прошел публичное обсуждение.

    «Сейчас мы подводим их итоги, после направим проект на окончательное согласование в государственные органы и внесём его в Правительство. Работа по легализации продолжается», - отметил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Транспорт МВД РК
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