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    Условия легализации «автоконструкторов» определили в МВД

    27 Апреля 2023, 08:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел продолжается легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «С 23 января по сегодняшний день прошли предварительную онлайн проверку и одобрены к легализации около 200 тысяч автомобилей, из них уже легализовано свыше 100 тысяч единиц автотранспорта. Кроме того, в настоящее время МВД разработан проект постановления Правительства, которым определяются условия по легализации так называемых «автоконструкторов», то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей. Проект уже внесен на рассмотрение в Правительство, и ожидается его подписание на следующей неделе. После подписания постановления Правительства оно будет введено в действие по истечению 10 календарных дней со дня его официального опубликования и затем мы приступим к легализации автоконструкторов», – сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.

    Проведение разовой легализации авто, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших регистрацию, проводится по поручению Главы государства. Началась легализация 23 января во всех Специализированных ЦОНах страны. Под легализацию не подпадают автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после 1 сентября 2022 года. Ранее в МВД РК сообщали, что автомобили-конструкторы легализоваться не будут. Легализацию ввезенных в РК автомобилей планируют провести за полгода. Подробно с правилами легализации авто можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Легализация. Приватизация МВД РК Авто с иностранными номерами
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