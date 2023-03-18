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    Условия для голосования лицам с инвалидностью создали в Карагандинской области

    18 Марта 2023, 12:27

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 600 избирательных участков оснащены пандусами в Карагандинской области. Какие еще условия созданы для лиц с инвалидностью, прокомментировали в Карагандинской областной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области провели работу по паспортизации избирательных участков и включению их в Карту доступности. Данные о лицах с инвалидностью по запросу с местных исполнительных органов предоставляются в территориальные комиссии. Таким образом в Интерактивную карту доступности был внесен 621 открытый избирательный участок.

    По области создаются условия безбарьерной среды для граждан с инвалидностью. При входе в здания, где располагаются помещения для голосования, предусмотрены поручни, пандусы.

    «Всего граждан старше 18-ти лет с инвалидностью 50 485, из них количество граждан с особыми потребностями при голосовании 4 786, в том числе пользуются креслами-колясками 1610, с нарушениями зрения 1784, с нарушениями слуха 1392.

    611 участков оснащены пандусами, 269 участков оснащены различными тактильными указателями», - сообщили в облизбиркоме.

    Также во всех участках будут предусмотрены кабины для тайного голосования для удобства избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. Оборудованы уголки для лиц с инвалидностью.

    Помимо этого в 5 городах и двух районах будет организован сервис инватакси. Этой услугой смогут воспользоваться жители Караганды, Балхаша, Сарани, Темиртау, Шахтинска, Абайского района. А также в Бухар-Жырауском, Нуринском и Осакаровском районах будут работать сурдопереводчики.

    По последним данным количество избирателей в Карагандинской области составило 761 471 человек, из них впервые голосующих – 12 735.

    Всего в области 654 избирательных участка. Все участки готовы к работе. Обеспечены бесперебойной связью, электроэнергией, водой, устойчивой телефонной связью и необходимой техникой. Все участки обеспечены резервным источником питания. Получены от ДЧС акты готовности.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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