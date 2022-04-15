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    Усиливать ответственность прокуроров будут в Казахстане

    15 Апреля 2022, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сообщил о внедрении нового механизма в работу прокуроров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы приступили ко второму этапу трехзвенной модели. Прокуроры сами составили обвинительные акты по 191 делу об особо тяжком преступлении и направили их в суд. Теперь после окончания всех следственных действий, прокуроры должны вновь проанализировать все материалы дела и либо составить обвинительный акт и направить дело в суд, либо вернуть дело на доработку, или вовсе прекратить», - сказал Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК.

    По его словам, такой подход усиливает механизм независимости правовой оценки доказательств и персонализирует ответственность прокурора за придание обвиняемого суду.

    «То есть, это еще один фильтр, который пресекает ошибки и необоснованные обвинения. С 2023 года мы охватим этим механизмом также все коррупционные преступления, а с 2024 года – все остальные уголовные дела, которые расследуются в формате предварительного следствия», - отметил замгенпрокурора.

    Напомним, по поручению Главы государства в 2020 году начато поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ее суть – в четком разграничении зон ответственности между органами следствия, прокуратуры и суда.

    Ранее А. Чиндалиев сообщил о результатах внедрения в 2020 году новой модели согласования решений следователей с прокурорами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Права человека Генпрокуратура
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