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    Усилить работу по сдерживанию инфляции поручил Премьер-Министр РК

    14 Июня 2022, 11:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу по сдерживанию инфляции и принимать действенные меры в целях поддержки роста экономики. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал Алихан Смаилов, итоги пяти месяцев показывают рост ВВП до 4,6% благодаря динамичному развитию реального сектора экономики, основной вклад в который вносят отрасли обрабатывающей промышленности.

    Увеличилось производство продуктов питания на 3% и напитков на более чем 18%, в легкой промышленности рост на 8%, в химической промышленности - почти на 11%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на свыше 11%, в нефтепереработке - на 8%, в выпуске мебели и продукции машиностроения - на 10%, в фармацевтике - на 5%.

    «В горнодобывающей промышленности рост в 4% обеспечен за счет добычи природного газа, нефти, угля и металлических руд. Также демонстрирует уверенный рост порядка 9% строительная отрасль. Производство строительных материалов выросло на 5%. В сфере услуг выросла торговля на 11%, транспорт более чем на 8% и связь свыше 7%», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

    По итогам пяти месяцев текущего года по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и столице.

    «Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует поддерживать динамику роста. Для этого необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию новых постоянных рабочих мест», - поручил глава Кабмина.

    По итогам мая годовая инфляция в стране составила 14%. При этом уровень продовольственной инфляции достиг 19%.

    «Одним из главных факторов ускорения инфляции остается рост мировых цен на продовольственные товары. Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу по сдерживанию инфляции и принимать действенные меры», - заявил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Алихан Смаилов
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