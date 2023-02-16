Усилить меры по борьбе с киберпреступностью в Казахстане предложил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенатор Амангельды Толамисов в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК поднял проблему распространения интернет-мошенничества и доступа третьих лиц к персональным данным пользователей мобильных приложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Амангельды Толамисова, количество случаев интернет-мошенничества за последние 5 лет выросло в 10 раз. Причиной тому послужило широкое использование цифровых сетей в быту, в связи с чем такие данные, как фамилии, имена и отчества физических лиц и их индивидуальные идентификационные номера вполне могут быть использованы в корыстных целях.

«Мобильные приложения и сайты банков страны позволяют получить информацию о налогах и штрафах для любого гражданина по ИИН и номеру удостоверения личности. Это может привести к неправомерному использованию персональных данных граждан. В качестве примера можно привести обращение граждан в правоохранительные органы с подобными жалобами. По словам пострадавших, люди, которые имели с ними плохие отношения, с помощью мобильного приложения банков получали информацию о наличии у них задолженности по налогам и штрафам, а затем шантажировали их, распространяя эту информацию», - сказал Амангельды Толамисов на пленарном заседании палаты.

По информации депутата, по ИИН можно получить сведения о наличии налоговой задолженности, банкротстве, ФИО и ИИН взыскателя и мобильный номер судебного исполнителя. Несмотря на то, что в стране законодательно предусмотрена ответственность за передачу персональных данных, требования закона не соблюдаются должным образом, считает сенатор.

«Необходимо повысить эффективность мер по противодействию интернет- и телефонному мошенничеству с использованием персональных данных граждан. Важно провести комплексный анализ киберпреступности, в том числе преступлений, реализуемых с использованием персональных данных граждан и принять меры организационного и законодательного характера по нейтрализации и предупреждению таких преступлений. Считаю целесообразным создание межведомственных информационных групп совместно с уполномоченными органами и усиление информационно-разъяснительной работы среди населения. Это позволит повысить правовую и финансовую грамотность граждан», - заключил Амангельды Толамисов.



