Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК поручил Президент РК

    19 Апреля 2023, 11:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важно правильно использовать стабилизационные фонды. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо увеличения объема выпускаемой отечественной продукции, для борьбы с резкими скачками цен важно правильно использовать стабилизационные фонды. Сегодня они действуют разрозненно и непрозрачно. Регулярно выявляются коррупционные схемы», - сказал Президент РК.

    Поэтому, как отметил Глава государства, предстоит, в том числе, более активно использовать потенциал Продкорпорации для закупа и интервенций по основным товарным позициям, усилить координацию работы Продкорпорации со стабфондами СПК.

    «Единообразие подходов, ориентация госкомпании на снижение колебаний цен позволят получить рыночный антиинфляционный инструмент», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»
    Президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы
    Глава государства принял участие в городском субботнике
    Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    Новости партнеров