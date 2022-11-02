Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Усилить контроль за вывозящими детей за границу гражданами намерены в РК

    2 Ноября 2022, 12:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане будет принят специальный закон по борьбе с торговлей людьми и будет усилен контроль за гражданами, вывозящими детей за границу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В современном законодательстве посторонний человек не может вывезти ребенка за границу без доверенности родителей. Теперь по закону мы будем смотреть, с какой целью человек выезжает, беря с собой чужого ребенка за границу. Иногда встречаются случаи, когда ребенка вывозят за границу по поддельному документу или под ложным предлогом. Нам потом будет сложно вернуть ребенка в страну. Здесь могут быть факты торговли людьми», - сказал министр в кулуарах правового форума в Астане.

    Он также отметил, что системная работа невозможна без определения уполномоченного органа, координирующего борьбу с торговлей людьми.

    «Мы должны определить, что это за человек, на какой срок он уезжает, цель поездки. Больше внимания будет теперь уделяться профилактическим мерам. Нужен орган, который будет координировать всю эту деятельность», - добавил Марат Ахметжанов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пешеход скончался под колесами автобуса в Атырауской области
    Дропперов предупредил об ответственности глава МВД РК
    Рост числа аварий в СКО отметил глава МВД РК
    Полицейские обратились к автовладельцам из-за ухудшения погоды в Жамбылской области
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров