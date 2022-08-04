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    • Ушел в отставку замакима Атырауской области

    4 Августа 2022 14:03

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Всего два заместителя остались у акима Атырауской области. Свой кабинет покинул Кайрат Бекенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного акимата, заместитель акима региона Серика Шапкенова Кайрат Бекенов уволился по собственному желанию. Он курировал автомобильные дороги, строительство и ЖКХ. В должности заместителя акима проработал 1,5 года.

    Таким образом, в настоящее время у главы региона остались два заместителя. До этого были сокращены штатные единицы двух заместителей акима области - Серика Айдарбекова и Наримана Таушова.

    До назначения в Атыраускую область Кайрат Бекенов работал заместителем акима Актюбинской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Отставки #Атырауская область #Акимат
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