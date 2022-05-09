Ушел из жизни единственный в Жезказгане ветеран Великой Отечественной войны

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Иван Артеменко проживал в Жезказгане с 1970 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня празднование Дня Победы в Жезказгане омрачилось печальной вестью. Скончался единственный ветеран войны Иван Артеменко.

Артеменко Иван Кузьмич родился 20 мая 1926 года в селе Покатиловка Саркандского района Алма-Атинской области. До войны он работал в селе Антоновка в Талдыкорганской области. На фронт призван в 1943 году Саркандским районным военкоматом.

Воевал Иван Кузьмич на Ленинградском фронте и в Прибалтике, служил в пограничных войсках в звании старшего сержанта, был пулеметчиком, командовал отделением. Ветеран войны награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью маршала Советского Союза Жукова Г. К. и юбилейными медалями. Демобилизовался в 1950 году.

В Жезказгане Иван Артеменко проживал с 1970 года, работал шофером на торговой базе, затем – на обогатительной фабрике. Ветеран воспитал четверых детей. У него есть трое внуков и один правнук.



