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    Ушел из жизни 22-летний мастер спорта РК по спортивной гимнастике

    9 Июня 2023, 14:03

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Он был членом национальной сборной РК. О смерти спортсмена сообщили в управлении спорта Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    Аян Молдагалиев умер 6 июня. Он был известным спортсменом и достиг значительных успехов в своей карьере.

    Свою спортивную карьеру Аян начал в 2007 году и за время своего участия в соревнованиях стал многократным чемпионом Республики Казахстан.

    «В 2018 году Аян стал бронзовым призером чемпионата Азии среди молодежи, который проходил в Индонезии. Также он был участником юношеских олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Аргентине. Его участие в этих престижных мероприятиях свидетельствует о его выдающихся спортивных навыках и преданности гимнастике. Аян был также членом национальной сборной Республики Казахстан.

    Его талант, старание и преданность спорту оставят неизгладимый след в истории спортивной гимнастики в Казахстане. Его неожиданный уход из жизни является большой потерей для всего спортивного сообщества и оставит пустоту в сердцах его близких, друзей и поклонников. Пусть память о нем и его достижениях будут вечно жить в сердцах тех, кто знал и уважал его как выдающегося спортсмена и пример преданности спорту. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам Аяна. Уход такого талантливого и молодого спортсмена оставляет огромную пустоту в сердцах его близких. Пусть они найдут силу и поддержку друг у друга в этом трудном времени. Пусть память о Аяне будет вечно светиться и дарить надежду всем, кто знал и уважал его. Мы разделяем горе с его близкими и желаем им много сил, чтобы преодолеть эту непоправимую утрату. Мы с вами, и наши мысли и молитвы сопровождают вас в этом тяжелом времени», — говорится в сообщении управления.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Костанай
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