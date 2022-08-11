Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе заседания актива области глава региона Серик Шапкенов представил своих новых заместителей. По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима области на должность заместителей акима Атырауской области назначены Нуртаев Кайрат Талапович и Бисембиев Жасулан Оракулы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Нуртаев Кайрат Талапович окончил Атырауский институт нефти и газа, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет. Магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2004 году главным специалистом Атырауского областного управления экономики и поддержки предпринимательства.

С 2005 по 2007 годы - заместитель руководителя Атырауского областного отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, с 2008 года - руководитель отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области.

С 2010 по 2017 годы работал заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области, с 2017 по 2019 годы - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области.

С 2019 по 2021 годы занимал должность акима Курмангазинского района. Позже ему пришлось подать в отставку из-за коррупции своего заместителя Уркена Тажибаева, которого признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, в незаконном участии в предпринимательской деятельности и мошенничестве. Суд приговорил экс-замакима Курмангазинского района к штрафу в размере более 2,7 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе.

С апреля 2021 года по январь 2022 года Кайрат Нуртаев работал советником акима Атырауской области. С января 2022 года по настоящее время занимал должность генерального директора ТОО «БатысАльянсстрой».





Жасулан Бисембиев ранее занимал должность заместителя председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Он окончил Атырауский политехнический колледж по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова по специальности «Финансы». Магистр социологии Астраханского государственного университета Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Атырауском филиале «Жасыл ел». Работал председателем ОО «Тарлан-Атырау», помощником председателя ГКП «Атырау Акпарат», в 2013 году возглавил Центр молодежных ресурсов города Атырау.

В мае 2016 года работал заместителем руководителя управления по вопросам молодежной политики, в 2017 году - руководителем данного управления.

В 2017-2020 годах был руководителем областного управления внутренней политики.

C июля 2020 года по сентябрь 2021 года - менеджер компании «Gate Insaat Taah.San.Tic.A.S.».

С сентября 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».



