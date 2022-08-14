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    • Ушедшего из дома мальчика ищут в ВКО

    14 Августа 2022 23:53

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В поселке Согра Восточно-Казахстанской области ищут 12-летнего подростка. Поиски ведут с воздуха с помощью квадрокоптера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

    Мальчик ушел из дома в 02:30 и не вернулся.

    «Поиски пропавшего мальчика в Восточно-Казахстанской области продолжаются. Его ищут более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки», - сообщили в МВД РК.

    Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.

    Ранее в Костанайской области разыскивали ушедшую из дома 7 августа 5-летнюю девочку. К работе подключили свыше 500 полицейских, вертолеты, кукурузник, а также военнослужащих Нацгвардии и погранвойск. Тысячи людей искали девочку по близлежащим к поселку Джамбул полям. 10 августа тело девочки нашли.

    Фото: polisia.kz
    #Восточно-Казахстанская область #Регионы
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