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    Ущерб в 2 млрд тенге нанесли государству «обнальные» компании в Павлодаре

    5 Июля 2022, 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Факты незаконной выписки счетов фактур пресечены сотрудниками Департамента АФМ по Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    «Следствием установлено, что граждане Легин В.Р. и Рыжаков С.А. создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.

    В результате преступных действий Легина В.Р. и Рыжакова С.А. государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

    Суд признал обоих виновным и приговорил Легина Вильгельма Робертовича и Рыжакова Сергея Александровича к двум годам девяти месяцам лишения свободы каждого с конфискацией денежных средств в сумме более 13 млн тенге у Легина.

    Кадр из видео

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Происшествия Судебный процесс Регионы Казахстана Общество
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